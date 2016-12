D'Assocaiation de Soutien aux Travailleurs Immigrés gëtt Rotschléi an erkläert, wéi eng Gewunnechten et zu Lëtzebuerg gëtt.

Wann een an en neit Land kënnt, an dem een d'Kultur net gutt kennt, dann ass et dacks schwéier ze wëssen, wéi d'Leit do liewen a wat hir Gewunnechte sinn.Fir vill Flüchtlingen, déi nei zu Lëtzebuerg sinn, ass dat de Fall. Fir hinnen d'Saach méi einfach ze maachen, huet d'"Assocaiation de Soutien aux Travailleurs Immigrés" d'Brochure "Lëtzebuerg – Petit Guide pour comprendre le pays qui vous accueille" erausginn.D'Christiane Tonnar-Meyer, Benevole a Member vun der ASTI, erkläert, datt och ganz einfach Saachen, wichteg Klengegkeeten doran explizéiert ginn - wéi ee sech Moie seet, sech d'Hand gëtt, ob een engem duerf an d'A kucken, ob e Mann enger Fra d'Hand duerf ginn.Et géif awer och méi fundamental Saache ginn: Pressefräiheet, Reliounsfräiheet, Kritik a Karikatur an natierlech Gesetzer, déi net op der Relioun baséieren.

An hirem Guide erkläert d'ASTI elo, wéi een zu Lëtzebuerg lieft.