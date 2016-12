Eng gréisser Policeaktioun géint den Drogenhandel gouf et an der Nuecht op der Aire de Capellen.

Hei hunn d’Police an d’Douane mat hiren hollännesche Kollegen 56 Autoen an 127 Persounen, déi aus der Belsch komm sinn, kontrolléiert. 2 Persounen haten Heroin bei sech a goufen festgeholl.Dat Ganzt war am Kader vun der internationaler Policeoperatioun geschitt.