Bei de Verhandlungen iwwer den neie Gehälteraccord an der Fonction publique ass et e Freideg zu engem provisoreschen Accord komm.

Déi leschte Méint koum den zoustännege Minister Dan Kersch regelméisseg mat enger Verhandlungsdelegatioun vun der CGFP zesummen, fir iwwer den neie Gehälteraccord an der fonction publique ze verhandelen.Do schéngt et zu engem provisoreschen Accord komm ze sinn: E Méindeg de Mëtten gëtt den Text an der Chamberkommissioun virgestallt, zäitgläich kréien d’Vertrieder vun der Staatsbeamtegewerkschaft d’Verhandlungsresultat zum Vote virgeluecht.Wann alles riicht leeft, kritt d’Press den Accord am spéiden Nomëtteg explizéiert.