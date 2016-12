Reaktioun Claude Wiseler



An der parlamentarescher Finanzkommissioun geet zanter Wochen Rieds iwwer de Staatsbudget dat anert Joer an iwwer d'Steierreform. Déi zwee Projeten mussen nach virun der Chrëschtvakanz gestëmmt ginn.E Freideg de Moien ware Vertrieder vun der Lëtzebuerger Zentralbank invitéiert, fir hiren Avis zur Steierreform ze presentéieren.Dobäi koum Erstaunleches eraus: déi geplangte Steierreform géing nämlech duebel esou vill kaschten, ewéi vun der Regierung virgesinn ass. D'Regierung geet nämlech vun engem Käschtepunkt vun 373 Milliounen aus fir dat anert Joer, d’Banque Centrale par contre schwätzt vun 829 Milliounen. Dat wier méi wéi dat Duebelt.De Claude Wiseler vun der CSV fillt sech a senger Analyse confirméiert. D'Steierreform wär souwisou op Pomp finanzéiert, well d'Suen hätt een net an den Defizit géint doduerch nach méi grouss ginn. Wann d'Zuele vun der Banque Centrale stëmmen, da géing d'Steierreform net 0,7% vum PIB, mä 1,5 respektiv 1,7% vum PIB kaschten. Wann dës nei Zuele stëmmen, da fënnt dat de Claude Wiseler e ganzt staarkt Stéck. Bis elo hätt een och nach ëmmer Zuelen an Detailer vun der Steierreform refuséiert kritt. Et hätt een elo gären alleguer Zuele a virun allem déi richteg Zuelen an dat nach virum Vote vun der Steierreform a vum Budget.

Reaktioun Eugène Berger



Den Ënnerscheed tëscht Regierungsberechnungen an deenen vun der Zentralbank ass op alle Fall extrem. A wat seet dozou de President vun der parlamentarescher Finanzkommissioun, den DP-Deputéierten Eugène Berger? Et krut een um Freideg wuel dës Chifferen an der Cofibu annoncéiert, mä et krut ee keng weider Explikatiounen, wéi d'Banque Centrale op déi Chiffere kënnt. Den nächsten Donneschdeg soll de ganzen Avis public gemaach ginn, fir den Eugène Berger kéint een da villäicht méi dozou soen. Fir de Moment huet den DP-Deputéierten vertrauen an d'Zuele vun der Regierung an hie kann och nëmme feststellen, datt an de leschte Joren d'Zuelen, déi an de Budgete stoungen ëmmer agehale gi sinn.

Zousätzlech Explikatiounen sinn also eréischt fir den nächsten Donneschdeg ze erwaarden