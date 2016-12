© AFP

Eis Welt gëtt ëmmer méi vernetzt an et entstinn ëmmer méi Donnéeën. Wann Lëtzebuerg elo de Modell vum Rifkin senger Drëtter Industrieller Revolutioun no an no ëmsetzt, da gëtt och e Computer gebrauch den dat Ganzt verschaffe kann. An genee dofir soll am Grand-Duché eng „High-Performance-Computing“-Infrastruktur entstoen.





E Super-Computer fir Lëtzebuerg / Reportage Annick Goerens



Dat klengt ganz komplizéiert, mä ass am Fong einfach just eng Zort Super-Computer déi enorm Rechen-Capacitéiten hunn fir ëmmer méi komplex Donnéeën ze verschaffen. De Mario Grotz, Direkter fir nei Technologien am Wirtschaftsministère, erkläert wou dës Super-Computere kënnen agesat ginn: Déi kann een an der traditioneller Industrie asetzen, fir d'Fuerschung vill méi séier ze maachen. Déi kann een och an der Biomedezin asetzen oder a ganz anere Beräich, wéi zum Beispill der Mobilitéit. D'Autoe kommunizéieren haut scho mateneen a mat deenen Donnéeë kann een Informatiounen zum Trafic kréien a wéi dësen am beschte ka geleet ginn.



Mä e Super-Computer ass net gläich e Super-Computer. D'Architektur vu Serveren déi agesat gëtt fir d'Entwécklung vu Pneuen zum Beispill, ass eng Aner wéi déi di am Finanzsecteur agesat gëtt. D'Iddi fir Lëtzebuerg ass, datt een an ee Computer investéiert, deen sech op een oder zwee Secteure konzentréiert. Donieft konzentréiert een sech op Strukturen, déi scho mat Partnerlänner, wéi Spuenien, Frankräich oder Italien, bestinn. Do wier een dann nämlech an engem Netzwierk vu Super-Computeren dran, déi all d'Secteure géingen ofdecken, sou de Mario Grotz.



Vun deenen 10 gréisste Super-Computeren op der Welt ass just een an Europa, dat ass den aacht Gréissten an dee steet an der Schwäiz. Genee dofir ass de Projet och immens wichteg fir d'EU. D'Zil vun der Lëtzebuergescher Initiativ ass et net nëmmen de Réckstand vun der Rechekapazitéit op déi grouss Rechenzentren an Europa ze verkierzen, mä och fir eng eegen Technologie fir Europa opzebauen. Et wéilt ee spéider net ofhängeg si vun aneren Technologien, déi aus China, Russland oder den USA kommen, sou de Mario Grotz.



Dowéinst wäert och d'EU-Kommissioun e groussen Deel beim Finanzement bäidroen. Bis 2020-2021 kéint déi nächst Generatioun vu Super-Computer entwéckelt sinn an 2022-2023 kéint deen dann och a Betrib goen, sou nach de Mario Grotz.



