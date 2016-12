Co-Locatioun zu Lëtzebuerg / Reportage Claudia Kollwelter



Co-Locatiounen oder Wunngemeinschaften kennen déi meescht vun hirer Zäit als Student am Ausland. Hei zu Lëtzebuerg ass et e Phänomen, wat nach net wierklech ausgebaut gouf. Mat der Immigratioun, déi permanent klëmmt, klëmmt och d’Demande fir Wunnraum. D’Situatioun vum Logement verschlëmmert sech domat, d'Co-Locatioun kéint deem entgéint kommen.

A Frankräich zum Beispill gëtt et zanter 2014 e legale Statut fir d'Co-Locatioun. Bal een Drëttel vun de Jonken tëscht 18 an 24 Joer profitéieren do och vun enger Wunngemeinschaft. Et ass dem Alex Bodry wichteg, e Leit hei zu Lëtzebuerg, déi sech d'Loyeren net leeschten kënnen, Moyenen ze ginn. Am Franséischen Gesetz ass virgesinn, dass de Loyer bei enger Wunneng, déi een opspléckt, net méi héich dierf sinn, wéi de Gesamtloyer. D'Leit ginn net ausgebeut.Den LSAP-Deputéierten wéilt elo mol gär wëssen, a wéi wäit sech an der Regierung scho Gedanken iwwert dës Form vun Zesummewunne gemaach gouf. Hei am Land wier et juristesch gesi schwéier, sech gemeinsam op enger Adress unzemellen, dat duerch d'Bestëmmungen fir d'Leit anzeschreiwen op de Gemengen.Et géing zu Lëtzebuerg Sënn maachen deem Ganzen och en sécheren, rechtlechen Kader ze ginn, fir dass Jiddereen ofgeséchert ass.Dem Alex Bodry no kéint dat eng Deel-Léisung sinn op de staarken Drock, deen et de Moment um Wunnengsmaart zu Lëtzebuerg gëtt.