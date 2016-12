Geriicht/Reportage vum Eric Ewald





Fir de Fall, dass e Sursis géif gesprach ginn, sollt et awer beim Verbuet fir de Polizist bleiwen, fir seng ablécklech Fonctioun auszefëllen.



Dem Ugeklote gouf jo virgehäit, am Dezember 2013 versicht ze hunn, de Buergermeeschter vu Bauschelt ënner Drock ze setzen, fir eng Saisie op seng Pai réckgängeg gemaach ze kréien, Saisie, déi op Réckstänn bei der Grondsteier zréckzeféiere war. De Beschëllegte soll als Drockmëttel vun enger penaler Affär géint de Buergermeeschter geschwat hunn.

De Vertrieder vum Parquet huet haut vu Faite vun enger gewësser Gravitéit geschwat, déi ouni Zweifel bewise wären. De Polizist, dee fir d’Section économique et financière vun der PJ geschafft huet, wär keen einfache Bierger, dee probéiert hätt, fir de Buergermeeschter ze beaflossen. D’Zeien hätte keen Interêt, fir dem Ugeklote Schlechtes ze wëllen; och géifen deem séng Deklaratioune variéieren, dem Buergermeeschter seng awer net. Hien hätt ë.a. vu 5 Joer Prisong fir de Gemengepapp geschwat, vun eventuellem Sursis, vun engem Skandal an dovun, dass seng Saisie sollt annuléiert ginn. Den Inhalt vum Gespréich géif net goen, an d’Aussoe vum Polizist, fir en Arrangement ze fannen, wären net credibel, sou de Vertrieder vum Parquet.

Dogéint sot den Affekot vum Ugekloten, et wär sengem Client drëms gaangen, fir eng privat Affär ze regelen an net fir en Avantage ze froen. Säi Mandant wär rose gewiescht; da géif een alt mol Saache soen, déi een net sou menge géif, huet de Me Jean Lutgen erkläert. De Mann hätt sech ongerecht behandelt gefillt vum Service Recette vun der Gemeng an duerch d’Saisie; hie géif awer den Androck net lassginn, dass an dëser klenger Affär, an där et ëm ronn 1.500 € goung, aus enger Méck en Elefant gemaach gouf. De Polizist soll Drock gemaach hunn, obwuel ni méi vun engem Dossier géint de Buergermeeschter Rieds goung. D’Gemeng sollt senger Affär eng Suite ginn, an hie wollt en Arrangement am Gudden, sou den Affekot, deen och e schlecht Gefill hat, wat d’Zeien ugeet. Säi Client hätt näischt gefrot, wat him net zoustoung, an näischt Illegales gewollt; well keng Korruptioun, keng Aschüchterung a keng Menace virloung, sollt de Mann fräigesprach ginn.