Den Alain Berwick huet 1986 bei der IP ugefaangen, ass also zanter 30 Joer bei der haiteger RTL Group.

1994 war den Alain Berwick "Chief Executive Officer" vun RTL Lëtzebuerg ginn. No iwwer 20 Joer gëtt hien den Titel vum CEO elo Enn 2016 of.Dat huet RTL Lëtzebuerg um Freideg den Owend matgedeelt.Och nom 31. Dezember ënnerstëtzt den Alain Berwick de Management vun RTL Group bei de Projeten um Site Lëtzebuerg. Bis Summer 2017 bleift hien och am Verwaltungsrot vun CLT-UFA. Deen Ament kritt den Alain Berwick 60 Joer a verléisst dann d'Entreprise.Am offizielle Schreiwes vun RTL verweist den Nach-CEO op seng perséinlech Liewenspläng a seet der ganzer Equipe vun RTL Merci.Wien d'Successioun vum Alain Berwick un der Spëtzt vun RTL Lëtzebuerg iwwerhëlt, wëll d'Entreprise méi spéit matdeelen.Luxembourg, 2. Dezember 2016 – RTL Lëtzebuerg hat heute bekanntgegeben, dass Alain Berwick (59) zum Jahresende 2016 seine Funktion als Chief Executive Officer (CEO) von RTL Lëtzebuerg abgeben wird. Alain Berwick wird die RTL Group weiterhin beim Management von Projekten am Standort Luxembourg unterstützen und im Laufe des Sommers 2017, nach Erreichen des 60. Lebensjahres, das Unternehmen in gutem Einvernehmen verlassen. Bis zu seinem Ausscheiden bleibt Alain Berwick Mitglied des Verwaltungsrats (Conseil d'Administration) der CLT-UFA.Elmar Heggen, Finanzvorstand (CFO) und Leiter des Corporate Centre der RTL Group, sagt: "Im Namen der RTL Group danke ich Alain Berwick für seine erfolgreichen Leistungen an der Spitze von RTL Lëtzebuerg. In den vergangenen 22 Jahren hat er das Programmangebot von RTL Lëtzebuerg nachhaltig modernisiert, die TV- und Radio-Senderfamilie ausgebaut und das Unternehmen mit großer Effizienz in die digitale Medienwelt geführt. Für seine zukünftigen Vorhaben wünsche ich ihm alles Gute."Alain Berwick sagt: "Die unternehmerische Führung von RTL Lëtzebuerg sowie die feste Verankerung unserer Unternehmensgruppe hier in Luxembourg waren für mich stets besondere Herzensanliegen. RTL Lëtzebuerg erfüllt seit Jahrzehnten mit hoher Popularität und Seriösität einen überaus wichtigen öffentlich-rechtlichen Auftrag in unserem Land. Diese herausragende Stellung lässt keine anhaltende öffentliche Diskussion über die Führung des Unternehmens zu. Daher habe ich, schweren Herzens, beschlossen, zum Jahresende die Führung von RTL Lëtzebuerg in neue Hände zu übergeben."Alain Berwick weiter: "Mit Blick auf meine persönliche Lebensplanung habe ich bereits in den vergangenen zwei Jahren schrittweise die Organisation von RTL Lëtzebuerg neu ausgerichtet – dies ermöglicht es mir nun, den Führungswechsel vorzuziehen. Ich danke dem gesamten Team von RTL Lëtzebuerg für die außerordentlichen Erfolge, die wir in den vergangenen Jahren gemeinsam erreicht haben – und wünsche dem Unternehmen und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zukunft nur das Beste."Die Nachfolge von Alain Berwick an der Spitze von RTL Lëtzebuerg wird zum gegebenen Zeitpunkt bekanntgegeben.Alain Berwick kam im Jahr 1986 zum Werbezeitenvermarkter IP Luxembourg und damit zur heutigen RTL Group. Im Jahr 1993 wurde er zum Geschäftsführer von IP Luxembourg ernannt. Ein Jahr später übernahm er als CEO die Leitung von RTL Lëtzebuerg.