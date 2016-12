Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

Et ass ewell dee 40. Chrëschtmaart, deen zu Déifferdeng gefeiert gëtt. Do ass een dann och houfreg drop, deen eelste Chrëschtmaart aus dem Land ze hunn. Dëst Joer dauert e vum 2. bis den 23. Dezember, all Dag vu 15 bis 20 Auer, freides a samschdes bis 22 Auer.Fir Animatioun suergen ë.a. eng Schlittschongpist, de "Polar Express", eng "Cabane de Glace" a Concerten.