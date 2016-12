Tëscht Beetebuerg an Diddeleng goung een Auto op d'Kopp an zu Péiteng ass een aneren Auto an e Bam gerannt.

© Steve Müller (Archiv)

An der Nuecht op e Samschdeg géint 0.45 Auer ass en Auto tëscht Beetebuerg an Diddeleng op d'Kopp gaangen. Op der Plaz waren d'Ambulanz an de Sauvetage vu Beetebuerg an de Samu vun Esch. Eng Persoun gouf beim Accident liicht blesséiert.Kuerz virun 3 Auer ass zu Péiteng op der N31 beim Rond-point en Auto an e Bam gerannt. Hei waren d'Ambulanz an de Sauvetage vu Péiteng-Käerjeng am Asaz, genee esou wéi d'Pompjeeë vu Péiteng an den Escher Samu. Eng Persoun gouf blesséiert.