Op der N15 koumen e Samschdeg de Moie géint 8.45 Auer zwee Autoen an een Trakter net laanschteneen.

Tëscht der Fuussekaul a Feele war et zu deem Accident komm.De Schued an den zwee Ween ass grouss, den Trakter gouf net weider beschiedegt.Beim Knuppert ass eng Persoun blesséiert ginn, si koum an d'Spidol.D'Strooss war eng knapp hallef Stonn gespaart.