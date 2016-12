Ass de Kleeschen zu Lëtzebuerg nach e fräie Mann? Déi Fro suergt den Ament fir vill Gespréichsstoff. © RTL Télé Lëtzebuerg - Archiv (2014)

Dat nodeems denop Facebook behaapt hat, a verschiddene Schoulen géif et kee Kleesche méi an et wiere keng Kleesercherslidder erlaabt. Wéi eng Schoulen dat sinn, hält den Oppositiounspolitiker fir sech. Mengt awer, fir Chrëschtdag wier et d'selwecht a freet a sengem Bäitrag, deen "méi Réckgrad an Iwwerzeegungskraaft" iwwerschriwwen ass, ob dat wéinst der Trennung vu Kierch a Staat ass. Et géif een net nëmmen traditionell Bräich, mä och e groussen Deel vun eise Wäerter an eiser Geschicht iwwer Bord geheien.A verschiddene Schoulen gëtt et kee Kleesche méi a Kleesercherslidder si net erlaabt.Och fir Chrëschtdag ass et ähnlech. Näischt méi däerf mat Chrëschtdag verbonne ginn: keng Krëppchen, keng Dekoratioun mat chrëschtleche Symboler.Ass dat nach normal?An Däitschland, der Belsch, Spuenien, Italien a Griichenland an a Portugal bleiwen Traditiounen erhalen an et gëtt Wäert op si geluecht.An hei zu Lëtzebuerg? Ass et wéinst der Trennung vu Kierch a Staat?Mais wat huet dat mat Kleeschen a Chrëschtdag ze dinn? Hei gëtt et em eis Geschicht, eis Kultur an eis Traditiounen. A besonnesch gëtt et drëm, datt Kleeserchersdag a Chrëschtdag e spirituelle Kär hunn a vill méi sinn, wéi eng Konsumlawin an der ëmmer méi Famillen net mathale kënnen.Den aktuellen Zäitgeescht geet an di falsch Richtung. Et ass net de richtege Wee, alles ewech ze drécken, wat mam Chrëschtentum a senge Symboler ze dinn huet, wéi Krëppercher oder Chrëschtlidder. Mir geheien do net nëmmen traditionell Gebräich mais och e groussen Deel vun eise Wäerter an eiser Geschicht iwwer Bord.Vis-à-vis vun engem Zäitgeescht, an dem d'Konsumverhalen de Wäert vum Mënsch bestëmmt, géif eis alleguer méi Réckgrat an Iwwerzeegungskraaft gutt dinn.Zanter e Freideg gouf dee Post ganz vill kommentéiert a weider gereecht. D'Meenunge ginn allerdéngs auserneen. Déi eng ginn dem Marc Spautz prinzipiell Recht a fannen, datt d'Traditioune verschwannen.Ganz vill anerer ginn awer souwäit, dem CSV-Parteipresident pure Populismus ze reprochéieren, besonnesch well de Marc Spautz keng konkret Beispiller nennt.Mam Verweis, datt d'Kanner an der Primaireschoul einstweilen nach Niklosdag fräi hunn an de Kleeserchersdag um offizielle Site vum Grand-Duché als e ganz wichtegen Dag fir den Educatiounsministère ugesi gëtt. Sou wichteg, datt de Kleeschen och déi Deeg virdrun an d'Klassen kënnt.Dehuet op Twitter op de Spautz-Post reagéiert: "Du schwaarzen Houseker" twittert de Minister a preziséiert: "Kee krut verbueden de Kleeschen ze feieren."D'sot sech hirersäits op hirem Facebook-Profil e Freideg beonrouegt mat dëse Wieder:Wat en Dag! Den Trump schéngt verschidde Leit hei am Land inspiréiert ze hunn.Defuerdert de Marc Spautz op, sech vu sengem eegene Post ze distanzéieren.An deninvitéiert de Marc Spautz op Diddeleng - bei de Kleeschen.

Déi ganz Affaire huet antëscht och schonn zu enger parlamentarescher Fro gefouert. Denwëll vum DP-Educatiounsminister wëssen, ob hie vun de Rumeuren héieren hätt an ob et Instruktioune vum Ministère gëtt, fir d'Chrëschtlidder an de Kleeschen aus de Schoulen ze verbannen. Doran heescht et:« Comme le veut la tradition, le 6 décembre le Saint Nicolas rendra visite aux enfants. Or, ces derniers jours des rumeurs courent sur les réseaux sociaux que le Saint Nicolas ainsi que les chants qui accompagnent cette partie festive de l'année seraient bannis de nos écoles et nos lycées :Voilà pourquoi, j'aimerais poser les question suivantes à Monsieur le Ministre Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse :- Monsieur le Ministre a-t-il pris note de ces rumeurs ?- Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a donné des instruction visant à bannir les champs de Noël ainsi que le Saint Nicolas de nos écoles ? »An de sozialen Netzwierker Facebook an Twitter ass d'Opreegung op alle Fall grouss: Kënnt de Kleeschen? Duerf e kommen?A mat Bléck op Chrëschtdag dauchen an de Käpp och schonn aner Froen: Si Krëppercher nach erwënscht oder toleréiert? Duerf ee seng Feier nach Chrëschtfeier nennen oder muss et e Wanterfest sinn?