An der Rue Dicks an der Stad krut hien den Accès an eng Bar ënnersot, an huet doropshi randaléiert. Wéi d’Beamten ukoumen, war de Mann net ze berouegen. A sengem Ierger huet e sech op de Buedem gehäit, huet sech do gewänzelt, an huet ugefaang op d’Beamten ze späizen. Well en och nach op d’Strooss lafe wollt, hunn d’Beamten de Mann matgeholl. Hie koum an den Arrest.Zwou weider Kéieren huet d’Police op den Arrest missen zeréckgräifen, fir alkoholiséiert Persounen ze berouegen.