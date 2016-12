Um Sonndeg de Moien ass en Automobilist an enger Rietskéier vun der Strooss ofkomm an an enger Wiss gelant. Vun do ass en net méi erauskomm.

© Police

Um Sonndeg de Moie fréi krut d'Police en accidentéiert Gefier am Agang vun Eppelduerf gemellt.Wéi d'Beamte géint 6.20 Auer op der Plaz waren, hu se e Won am Gruef nieft der Strooss fonnt.De Chauffer war an enger Rietskéier vun der Strooss ofkomm an an enger Wiss gelant. Wéi de Chauffer hannescht op d'Strooss fuere wollt, ass en awer am Gruef hänkebliwwen.Wéi d'Police d'Detailer vum Accident opgeschriwwen huet, koum eraus, datt de Chauffer, dee bei der Aktioun net blesséiert gouf, gedronk hat.En Test huet gewisen, datt den erlaabte Wäert däitlech iwwerschratt gi war.Dofir gouf de Permis ofgeholl an den Auto ofgeschleeft.