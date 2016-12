© Ryck Thill, RTL Télé Lëtzebuerg

De Kleeschen an den Houseker waren e Sonndeg de Metten an der Stad ënnerwee.



De Kleeschen ass géint 13.30 Auer mam Zuch op der Gare ukomm. Am Cortège goung et du bis op de klenge Mäertchen op der Paräisser Plaz.



Och eng Visite an der Zitha-Klinik stoung um Programm, iert et du weider an d'Uewerstad gaangen ass. 2000 Titercher huet den Zinniklos un di brav Kanner verdeelt.



Andréck vun der Visite vum Kleeschen an der Stad bei kalen Temperaturen, awer sonnegem Wieder um Sonndeg den Owend op RTL Télé Lëtzebuerg.



