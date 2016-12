E Samschdeg den Owend huet d'Police zuan der Rue de la Reconaissance Nationale de Verkéier kontrolléiert.Géint 23.30 Auer ass en Auto op de Kontrollpunkt duergefuer, deen awer dunn d'Kéier gemaach huet, fir net kontrolléiert ze ginn. D'Police ass dem Won nogefuer, de Chauffer hat säin Auto antëscht geparkt, d'Luuchten ausgemaach a sech dra verstoppt.Trotzdem gouf e fonnt a konnt dunn och erklären, firwat e Stëppches gespillt hat. En hat den Auto eréischt virun e puer Woche kaaft an net korrekt ugemellt. E konnt keng technesch Kontroll virweisen. De Mann gouf vun der Police iwwert d'Virschrëften opgekläert ... a protokolléiert.E Sonndeg de Moien um 5.30 Auer gouf d'Police vun engem Mataarbechter vu Ponts et Chaussées op d'N34 tëschtgeruff, well do e Chauffeur säin accidentéierten Auto einfach am Tunnel a Richtung Bartreng ofgestallt hat - an dat net ongeféierlech.De Won war zolidd beschiedegt an un den Tunnelmauere waren op Schréipsen ze gesinn.De Besëtzer konnt awer net fonnt ginn. Dofir huet d'Police e Protokoll wéinst Fahrerflucht geschriwwen an d'Luxmaschinn ofschleefe gelooss.