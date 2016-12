X

Lass goung et mat engem Cortège mat der Harmonie Municipale de Rumelange an de Pompjeeë vu Rëmeleng, déi d'Bäerbel gedroen hunn, begleet vun der Police aus dem Käldall.Virun der Mass war et dunn d'Néierleeë vun der "Gerbe" beim Musée des Mines.Iwwer 250 Leit waren an der Galerie bei der Mass dobäi, déi vum vum Paschtouer Jean-Pierre Reiners gehale gouf.Duerno gouf et eng Receptioun am Centre culturel mat Éierewäin.Fir eis war de René Scho op der Plaz.D'helleg Barbara, och nach helleg Bäerbel oder Boarbel, ass eng historesch net beluecht chrëschtlech Märtyrerin. Si soll um Enn vum 3. Joerhonnert zu Nikomedia, dem haitegen Izmit an der Tierkei, gebuer sinn an do gelieft hunn.

D'Bäerbel huet an der Zäit vun der Chrëschteverfolgung gelieft a war Märtyrerin ënner dem Galerius Valerius Maximinus, genannt Daja. Si ass eng legendär Figur, an trotzdeem eng vun deene bekanntste chrëschtlechen Hellegen.