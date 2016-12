© Police

Um Samschdeg den Owend kuerz virun 19 Auer huet eng Fra aus Ollem d'Police kontaktéiert, well si vun engem Familljemember geschloe gi wier.Wéi d'Polizisten op d'Plaz komm sinn, ass hinnen e jonke Mann entgéintkomm. Deen, esou d'Police an hirem Bulletin um Sonndeg, hätt e ganz nervösen Androck gemaach an hätt seng Hänn ëmmer nees a seng Jacketten-Täsche gestach.Well d'Police dovun ausgoung, datt et sech bei deem Typ ëm de gesichte Familljemember gehandelt huet a well deen d'Beamte mat Verweis op seng Kampfsport-Fäegkeete scho menacéiert hat, gouf eng weider Patrull als Verstäerkung ugefrot.D'Polizisten hunn de Mann e puer Mol opgefuerdert, seng Hänn aus sengen Täschen ze huelen, ma deen huet dat ignoréiert a seng Menacë widderholl.Kuerz drop huet en en Täschemesser gezunn - op där enger Säit war d'Messer ausgeklappt, op där anerer Säit eng Schéier. De Mann huet seng Waff an d'Richtung vum Hals vun engem vun de Beamte gehalen. Mat "policetechneschen" Handgrëffer gouf probéiert, de Mann roueg ze stellen, ma deen huet sech gewiert, esou datt dat net gelongen ass an ee Beamten ass zesumme mat him op de Buedem gefall - Resultat: liicht Blessen.De Mann krut doropshi säi Messer opgeholl an Handschellen ugeluecht.Wéi d'Beamte méi no bei d'Haus komm sinn, ass hinnen direkt e staarke Geroch vu Marihuana opgefall. An hinnen ass eng Belëftungsanlag an d'A gesprongen.Mam Accord vun der Mamm, déi net blesséiert ze si geschéngt huet, gouf d'Haus duerchsicht.Am Keller hunn d'Beamten dunn op eng Cannabis-Plantage fonnt. Et wier eng professionell Plantage mat iwwer 80 Planze gewiescht, esou d'Police um Sonndeg den Owend an hirem Compte-rendu.De Parquet gouf informéiert an deen huet de Mann festhuele gelooss. E koum um Sonndeg de Mëtteg virun den Untersuchungsriichter.Eng Enquête leeft.Well géint Police-Beamte rebelléiert gi war, huet den Offizéier vun der Police, deen Déngscht hat, Beamte vun der Regioun Stad an net déi vun der Cap de Protokoll schreiwe gelooss, fir d'Neutralitéit ze garantéieren.D'Police huet och eng Foto vun den Drogen, déi am Keller fonnt a saiséiert goufen, un d'Press geschéckt. Vun der Plantage am Keller goufe keng Fotoen diffuséiert - wéinst dem Schutz vun der Privatsphäre ...