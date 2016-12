© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

2 Gefierer sinn an den Accident implizéiert, verwonnt gouf keen.Géint 3.20 Auer an der Nuecht op e Méinden ass et op der A13 Schengen Richtung Péiteng op der Héicht vun der Sortie A4 (Richtung Raemerech) zu engem Accident komm. E Chauffer hat d'Kontroll iwwer säin Auto verluer an ass an déi kalifornesch Mauer gerannt.

Eng Persoun koum liicht blesséiert an d'Spidol op Esch.



Op der Plaz ware vum Asazzenter CISEA, d’Pompjeeë mat 3 Ween an 11 Leit, grad ewéi eng Ambulanz vun der Protex.