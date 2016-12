© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

Et ass net vu Virdeel d'Zuel vun de Better am Spidolssecteur duerch ee Gesetz festzeleeën, seet d’Patientevertriedung. Duerch ee Reglement grand ducal géif d’Flexibilitéit garantéiert ginn, och wann de Grand-Duché weider wuesse géif an d'Leit ëmmer méi al ginn, mat vu op de Wuesstem vun der Populatioun an vun der eelerer Generatioun. Elo scho géif am Gesetz a verschiddene Beräicher d'Zuel vun de Better net héich genuch sinn. Zum Beispill an der Geriatrie.



De President René Pizzaferri fuerdert dann och, datt d’Leeschtunge fir en eenzel Zëmmer, déi jo an Zukunft d’Regel solle ginn, vun der CNS adaptéiert ginn.



Fir méi Transparenz ze schaffen, wëll d’Patientevertriedung, datt d'Statistiken an der Carte Sanitaire verëffentlecht ginn, zum Beispill wat déi realiséiert Operatiounen ugeet. Fir de Georges Clees wär et extrem wichteg, datt och d'Resultater verëffentlecht ginn. Et géing net duergoen, datt ee seet mir haten esou vill Knéioperatiounen an dann awer keng Informatiounen dra stinn, wéi fill Operatioune waren erfollegräich oder esou vill Incidente gouf et. Och d'Fäll wou d'Leit sech an engem Spidol oder enger medezinescher Infrastruktur infizéieren, sollen an der Carte Sanitaire publizéiert ginn.





Reaktioun Georges Clees



Esou géifen d'Leit dobaussen an aller Transparenz gesinn, wat fir eng Spideeler gutt Aarbecht leeschten, a wéi eng manner, esou nach de Georges Clees.D'Unzuel vun Agrëff an der Chirurgie Ambulatoire klëmmt ëmmer méi. Ma hei misst ee besonnesch och nom Ëmfeld vun de Patiente kucken. Eng Persoun déi eleng lieft misst kënnen no engem ambulanten Agrëff e puer Deeg an der Klinik bleiwen, wann si op Hëllef ugewise ass.D'Vertriedung wëll och an der permanenter Kommissioun fir de Spidolssecteur representéiert sinn. Dat ass am Gesetz net virgesinn.