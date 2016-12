Prozess géint Richtung 22 (19.09.2016) Haut huet de Prozess géint Membere vum Kënschtler-Kollektiv Richtung 22 ugefaange well si mat Kräid op de Buedem virun der Philharmonie gemoolt haten.

Um Policegeriicht an der Stad goufen e Méindeg de Moie Geldstrofe géint 4 Membere vum KënschtlerInne-Kollektiv Richtung22 gefrot. An hiren Aen hätt eng Degradatioun virgeleeën, well d’Philharmonie hiren Eclat ewechgeholl kritt hätt.



Déi 4 jonk Männer haten sech viru Geriicht ze veräntweren, well si zejoert, um Virowend vun Nationalfeierdag, eng nei Versioun vun der Nationalhymn virun d'Trape vun der Philharmonie schreiwe wollten. Si waren awer vun der Police an hirem Elan gestoppt ginn.





Prozess Richtung22 / Reportage Eric Ewald



D'Ugeklote stéinge wéinst der Visibilitéit vun hirem Message viru Geriicht, e Message, dee bis d'Zeremonie, den Dag drop, sollt halen, sou d’Vertriederin vum Parquet. Si huet betount, dass all Auteur vun engem Graffiti géif verfollegt ginn, soulaang een dee krit. An dësem Fall hätt een et mat Kräid ze di gehat, déi vläicht eng Woch sollt halen. D'Degradatioun, d.h. d'Ewechhuele vum Objet sengem Eclat, wär geschitt an domat zréckzebehalen, soudass Geldstrofe sollte gesprach ginn.

D'Affekotin vun de Beschëllegten huet dat ganz anescht gesinn! Fir si kéint sou eng Kräidmolerei keng Degradatioun duerstellen, sou d’Me Laura Urbany.

D'Expertise doriwwer, wéi Kräid ofgeet, eng Expertise, déi de Parquet am September gefrot hat, géif weisen, dass d'Kräid mat Waasser ewech geet. Dorop hat d'Vertriederin vum Parquet geäntwert: "Awer net direkt, well et waren nach Deeg drop Spueren do!" Hir Clienteë géife virum Policegeriicht eben eng Geldstrof riskéieren, hat d'Affekotin nach ënnerstrach, ma wär ee vun hinne virbestrooft gewiescht, da wär et op de Correctionnel gaangen. Obwuel dacks géif mat Kräid op Stroosse gemoolt ginn, géifen net vill sou Affäre verfollegt ginn, sot d’Affekotin, fir déi d'Faiten net kontestéiert sinn an et nëmmen en indirekte Schued gouf, deen duerch d'Pompjeeë verursaacht gi wär, déi op d'Plaz koumen, fir d'Geschreifs ofzemaachen. Déi 4 Ugeklote wären net ze veruerteele fir e Schued, dee se net gemaach hätten, a sollten deemno fräigesprach ginn.

Do virdrun hat e Polizist erkläert, d'Beschëllegt hätten zejoert net direkt zouginn, gesprayt ze hunn, an dass si hätte kënne protestéieren, ouni Schued ze maachen. Déi Jonk soten iwwerdeems, si hätten, nodeems si interpelléiert goufen, selwer probéiert, fir d'Kräid ofzekréien, an dass d'Wierk op d'mannst bis den aneren Dag sollt halen. D'Uerteel ass fir den 23. Januar.

Richtung 22 viru Geriicht: Reportage Eric Ewald



De Prozess um Friddensgeriicht an der Stad, géint d'Membere vum KënschtlerInne-Kollektiv Richtung22, sollt u sech schonn den 19. September sinn. Dee Méindeg gouf de Prozess awer no e puer Minutten op onbestëmmt Zäit ausgesat. De Grond dofir war, dass de Vertrieder vum Parquet eng Expertise gefrot huet, fir erauszefannen, wéi ee Kräid ofkritt.

De Lars Schmit vu Richtung 22 iwwert d'Kräid-Fro Am Gespréich mam Eric Ewald vu Radio Lëtzebuerg



Ee vun de Beschëllegten, de Lars Schmitz vu Richtung22, huet no där kuerzer Sëtzung scho mat Spannung op dës Expertise gewaart: "'t schéngt wéi wann um Parquet souwéi beim Geriicht déi Zäit, wou se nach mat Kräid op der Strooss gemoolt hunn, esou laang zeréckläit, datt elo tatsächlech de Besoin besteet, fir nach eemol wierklech nozekucken, wat dat fir eng Matière ass."

De jonke Mann, deen hofft, laanscht eng Prisongsstrof ze kommen, huet op eng Solidaritéitsaktioun, e leschte Freiden, am Mat-Kräid-Mole verwisen. Eng 40 Leit hätte virun de Rotondë matgemaach; d'Police wär awer och do gewiescht an hätt bei de Rotonden ugeruff gehat, fir do quasi unzebidden, d'Plaz ze raumen ...De Lars Schmitz huet drun erënnert, dass et zejoert kuerz nom Referendum zu där Aktioun bei der Philharmonie koum; et hätt een d'Resultater dovun an de Kontext vun Nationalfeierdag setze wëllen, mat Froe ronderëm Natioun, Nationalitéit a Matbestëmmungsrecht. Et wär een awer schlecht organiséiert an d'Police schonn do gewiescht. An dëser Affär géif et ëm d'Fro goen, wéi wäit d'Konschtfräiheet geet, bis ee Stopp seet; sou géif sech hannert enger Lappalie eng grouss Froestellung verstoppen.Fir d'Affekotin vun den Ugekloten ass et e gutt Zeechen, dass de Parquet elo kuckt, ob deemools e Schued virloung, quitte dass een d'Affär haut gär geholl hätt, "mä et kann eis nëmmen hëllefen, datt elo och nach eng Expertise feststellt, datt effektiv och Kräid, déi gesprayt ass, vun eleng ofgeet mat Witterung, vläit net déi éischt Hallefstonn ..." U sech wier dat elo zu hirem Virdeel.D'Me Laura Urbany weess allerdéngs net, wat de Parquet zum Zil huet: Geet et drëm, datt d'Saach seriö gekuckt gouf? Si hofft, awer, datt derbäi erauskënnt, datt keng Degradatioun virläit ...Wann déi Expertise bis gemaach wär, léichen all d'Elementer um Dësch, soudass e Méindeg de Moien näischt Falsches geschitt wär, sou d'Affekotin vun de Beschëllegten.