Um Sonndeg den Owend, géint hallwer 7, hat d'Police eng Fra ugehalen, well si, wéi et ausgesinn huet, telefonéiert huet.

Wou d'Beamten awer d'Kontroll wollten duerchféieren, hu si gesinn, wéi d'Fra nach séier eng Bécks Béier op de hënneschte Sëtz geschoss huet. Well d'Bécks onglécklecherweis net eidel war, ass d'Flëssegkeet um Setz hannen ausgelaf, wouropshin d'Beamten d'Fra op den offensichtlechen Alkoholkonsum ugeschwat hunn.D'Fra huet dëst awer, trotz der Béier déi dee Moment nach ëmmer um auslafe war, ofgestridden. Dass si telefonéiert hätt, wier och net wouer.En Alkoholtest wollt, respektiv konnt, si awer net duerchféieren. No e puer Versich, ass et de Beamten awer gelongen, de Wäert festzestellen. D'Madame loung effektiv däitlech iwwert dem erlaabten Héchstwäert.E Führerschäin an d'Versécherung vum Auto hat si och net dobäi. Si krut e provisorescht Fuerverbuet.