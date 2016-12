Vum Dënschdeg Hallefnuecht u kascht de Liter Diesel nees iwwer 1 Euro an zwar maximal 1,008 Euro, dat ass e Plus vun 2,2 Cent.

Iwwer een Euro huet de Liter Diesel fir d'lescht am August zejoert kascht. De 25. August 2015 war en drënner gefall ...Och den Äerdgas gëtt méi deier: Hei klëmmt de Kilo ëm 1,6 Cent op 0,706 Euro.Haussen och beim Mazout: De schwiefelfräien (10 ppm) klëmmt ëm 2,5 Cent op 0,550 Euro de Liter an dee schwiefelaarmen (50 ppm) ëm 2,8 Cent op dann och 0,550 Euro de Liter.Déi zwou Zorte kaschten also vum Dënschdeg Hallefnuecht un d'nämmlecht vill.