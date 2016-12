Et wëll ee mat de Leit an d'Gespréich kommen, fir ouni Tabuen an ouni Ängschten iwwert d'Zukunft vum Land an iwwert d'Liewensqualitéit ze schwätzen.

Gréng a Wuesstem, Rifkin, Tanktourismus: Claudia Kollwelter



Sech ganz aktiv dem Bierger stellen - dat huet déi gréng Fraktioun e Méindeg de Moie fir d'neit Joer ugekënnegt. D'Fro iwwert de Wuesstem an och d'Rifkin- an d'Tanktourismus-Etude géinge weisen, datt een um richtege Wee wier, ma elo géing et drëm goen, zesumme mat méiglechst ville Leit iwwert d'Zukunftsdebatt ze schwätzen. Mat enger Campagne soll an der Chamber an uechtert d'Land nom Motto "Think global - act local" diskutéiert ginn.

Et wier nämlech extrem wichteg ze erklären, wisou een eng Politik mécht, an net eng aner, sou d'gréng Fraktiounscheffin Viviane Loschetter. Geplangt ass en Tour duerch d'ganzt Land:"Mat der Fraktioun, mat der Partei, mat de Lokalpolitiker, mat der Regierung a mir wëlle wierklech deen éierlechen Austausch provozéieren, mir wëlle kontrovers diskutéieren, 't ass dat, wou een draus wiisst, a mir wëllen d'Fro stellen, wéi soll et muer hei ausgesinn, ouni Tabu, awer och ouni Ängschten. An ouni Ängschte geet, wann ee matenee schwätzt an erkläert."Engersäits sollen d'Bierger mat agebonne ginn, anersäits soll d'Campagne awer och an der Chamber lancéiert ginn: Bei der Steierreform a beim Budget wëll een déi spezifesch gréng, déi nohalteg gréng Politik ervirhiewen.Och d'Diskussioune ronderëm d'Fro, ob een iwwerhaapt nach wuesse wëll, wier eng interessant Reflexioun. 't stellt ee sech als Fraktioun Froen: "Ass deen aktuelle Liewensstil nach gläichzestelle mat Liewensqualitéit? Hëlt d'Liewensqualitéit nach zou? Oder sollte mer net zesummen a gemeinsam no neie Weeër kucken?"Dës Diskussioune wëll een dann 2017 intensiv féieren. D'Demande vun de Gemengen an de Leit wier grouss, a bis elo hätt ee schonn eng Dose Rendez-vousen, sou nach d'Viviane Loschetter.Déi gréng Fraktioun begréisst d'Etude vum Jeremy Rifkin, déi bestätegt, datt déi eenzeg richteg Entwécklung vu Lëtzebuerg eng nohalteg Entwécklung ass. Och eng ganz Partie Fuerderunge vun deene Grénge géingen duerch d'drëtt industriell Revolutioun confirméiert ginn. D'konsequent Ëmschalten op erneierbar Energien oder d'Fërderung vun der Biolandwirschaft zum Beispill.De Gérard Anzia vun de Grénge betount awer och, datt d'Etude keng gréng Bibel wier ... déi richteg Weiche géingen awer gestallt ginn!

Communiqué



Positiv Visiounen, partizipativ Dynamik an eng kohärent Politik: En nohaltege Modell fir Lëtzebuerg

Anlässlich der heutigen Pressekonferenz der grünen Fraktion sind die Fraktionsvorsitzende Viviane Loschetter und der wirtschaftspolitische Sprecher Gérard Anzia, auf die laufende Zukunftsdebatte und die grünen Pisten für eine nachhaltige Entwicklung Luxemburgs eingegangen. Wie hat sich Luxemburg in den letzten 20 Jahren entwickelt? Was unternimmt die Regierung momentan? Wie soll Luxemburg morgen aussehen? Und wie können wir Luxemburg stärker in Richtung nachhaltige Entwicklung lenken?

Bereits heute beeinflussen wichtige grüne Politiken und Lenkungsmaßnahmen die Entwicklung unseres Landes. Die positive Dynamik, die durch den Rifkin-Prozess und die Debatte über die Landesplanung deutlich verstärkt wurde, müssen wir nun nutzen, um unser Land langfristig auf nachhaltige Beine zu stellen. Für die Gestaltung und die Umsetzung müssen Politik und Zivilgesellschaft nun konsequent Hand in Hand arbeiten. Besonders wichtig ist für déi gréng dabei der direkte Kontakt mit den Menschen vor Ort. Deshalb werden sich déi gréng Anfang des Jahres verstärkt der Diskussion mit den Menschen vor Ort stellen und zahlreiche Diskussionsabende im ganzen Land organisieren.

PDF: Schreiwes vun Déi Gréng.