La commission du contrôle de l'exécution budgétaire de la Chambre des députés a approuvé aujourd’hui le rapport sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2015. Le rapport confirme la bonne tenue des finances publiques pendant l’année 2015.



Selon les règles européennes SEC2010, l’administration publique a affiché en 2015 un surplus de 796 millions d'euros ou +1,5% du PIB, alors que le déficit de l’administration centrale était de seulement -176 millions d'euros. En faisant abstraction de la charge d’intérêts, l’administration centrale a donc également clôturé l’exercice 2015 avec un excédent qui s’élève à 35 millions d’euros. Il convient par ailleurs de mettre ce solde en relation avec le niveau des investissements publics, qui s’élevait au niveau historique de 2.427 millions d'euros.



L’analyse selon SEC2010 montre que l’amélioration du solde par rapport aux chiffres du budget voté s’explique pour 30% par une révision à la hausse des recettes et pour 70% par une baisse très importante des dépenses prévues.



Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: «Je me réjouis de l’adoption de ce rapport, qui confirme l’évolution plus positive que prévue du budget de l’année 2015. Le Zukunftspak continue à déployer ses effets positifs en contribuant à la baisse des dépenses de l’État. L’assainissement des finances publiques se poursuit et pose les bases d'une évolution positive dans les années à venir.»