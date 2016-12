© AFP (Archivbild)

Um Stater Geriicht huet e Méindeg am Nomëtten de Prozess ëm eng gréisser Drogenaffär ugefaangen. Déi am Ganzen 9 Ugekloten tëscht 32 a 46 Joer waren am Dezember zejoert festgeholl ginn.Zum Schlag géint deen Drogereseau war et no enger Enquête vu ronn zwee Méint komm. Bei Perquisitiounen a 4 Wunnengen an der Stad, zu Esch an zu Uewerkuer waren, nieft 12.000 Euro Borgeld, och 900 gr Heroin fonnt ginn ...Um Ufank vun der Sëtzung hu 6 vun de Beschëllegten d'Faiten, déi hinne virgehäit ginn, zouginn; déi 3 aner hunn de Verkaf vun Drogen dogéint bestridden.D'Stater Drogesectioun huet an de Méint dono eng Rëtsch Leit festgeholl, déi gréisser Quantitéiten Heroin bei sech haten; deem seng Qualitéit hätt awer no an no ofgeholl. D'Haaptplaz vum Handel war e Café op der Gare; et war awer nach en anere Café mat am Spill.Et goufen Observatiounen duerchgefouert, aus deenen ervirgoung, dass 3 Leit eng Haaptroll gespillt hunn, dorënner zwou Fraen, och wann d'Schlësselroll fir de Mann war. Dës Persoune wäre moies an deen éischte Café gaangen, ier et do zu engem gréissere Va-et-vient vu Konsumente komm wär.Nodeems d'Enquêteuren d'Telefonsnummere vun den 3 Haaptleit erausfonnt haten, sinn déi vun Oktober zejoert un ofgelauschtert ginn, woubäi eng weider wichteg Persoun, e Mann, op d'Tapéit koum; aus den Ecoutë goung ë.a. ervir, dass déi zwee Männer am Oktober Drogen am Wäert vun 20.000 Euro geliwwert kruten an et zwee Leit gouf, déi geliwwert hunn.Fir dëse Prozess sinn am Ganze 6 Sëtzunge virgesinn; e soll bis an déi aner Woch eran daueren.