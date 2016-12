Eng Finanz-Plattform fir nohalteg Entwécklung. Dat ass eng vun de néng Mesuren déi de Wirtschaftsminister Etienne Schneider fir d'Ëmsetzung vum Rifkin senger Etude iwwer déi drëtt industriell Revolutioun proposéiert hat. Fir déi Meescht dierft dës Plattform no abstrakter Zukunftsmusek klengen, mä se ass geduecht fir ALL Mënsch mat enger kreativer, nohalteger Iddi.





Finanz-Plattform / Reportage Annick Goerens



Ganz dacks ass et nämlech sou, dass Privatpersounen oder ONG'en eng gutt Iddi fir en nohaltege Projet hunn, mä da feelt et un Suen. Op der anerer Säit ginn et awer och eng Hellewull Leit déi zu Lëtzebuerg wëllen investéieren. D'Plattform fir nohalteg Entwécklung soll elo d'Bréck schloen tëscht de Promoteure vu Projeten an deenen déi se finanzéiere kéinten, erkläert de Marc Wagener vun der Chambre de Commerce. Et ass deemno eng Maartplaz wou d'Promoteuren an d'Léit, déi e Projet wëllen ënnerstëtzten, zesummefannen.



Wéi géing dat da konkret fonctionnéieren? Vun ëffentlecher a privater Säit, wéi och vun ONG'en kënne Projeten eragereecht ginn an déi ginn da vun engem Staff, deen sech ëm d'Plattform bekëmmert, kontrolléiert. Wann d'Qualitéit vum Projet da gepréift ass, sinn se iwwert d'Plattform fräi zougänglech, sou de Marc Wagener.



Den Challenge wär natierlech fir d'Plattform am Ufank aus de Startlächer ze kréien an genee dofir hätt d'Plattform eng ëffentlech Missioun, sou de Marc Wagener. Weide wär et nämlech och am ëffentlechen Interêt nohalteg Projeten ze ënnerstëtzen an déi och nohalteg ze finanzéieren. An der Chambre de Commerce schwätz een do vu "seed money", d.h. de Staat géing am Prinzip als éischten eng Zomm Suen an de Projet stiechen an doduerch sollen dann nees privat Suen ugelackelt ginn, sou de Marc Wagener.

D'Projeten wäerten also dacks iwwer méi Weeër finanzéiert ginn an an dem Kontext kéint och "crowdfunding" wou de private Spuerer an déi Projeten investéiert mat deenen hien sech identifizéiere kann, sief et de Community Garden oder d'Mobilitéitskonzept oder oder... sou nach de Marc Wagener.



