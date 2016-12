De leschte Budget fir dës Koalitioun réit sech an d'Kontinuitéit an an ass an Aklang mat der Deklaratioun vum Schäfferot fir 2012 bis 2017.

Stater Conseil / Reportage Dany Rasqué



Déi blo-gréng Koalitioun huet e Méindeg de Mëtteg am Stater Conseil de Budget fir dat anert Joer virgestallt.

Ënnert dem Stréch steet um Enn e Minus vun 83,4 Milliounen Euro.

D'Depense chiffréiere sech op ronn 860 Milliounen, d'Recetten op 777 Milliounen. De Gilles Rod vun déi Gréng huet als Rapporter vun der Finanzkommissioun eng Rei méi deier Projeten opgezielt. Zu deene Projeten zielen de Centre Nationale d'Intervention et de Secours mat 15 Milliounen Euro, de Schoul- a Sportkomplex an der Rue Léon Kauffman mat 12 Milliounen, d'Zentralschoul a Clausen mat 5 Miliounen, de Ban de Gasperich mat 8 Milliounen oder nach d'Sozialwunnengen an der Millebaach mat 3 Milliounen.

Fir de Logement sinn am ganze fir dat anert Joer 20 Millioune virgesinn, fir alles wat am Beräich Kanner gemaach gëtt 38 Milliounen. Dozou zielen Foyer scolaires, Crèchen an natierlech Schoulen. Do sinn ënnert anerem 12 Millioune virgesi fir den Cents, woubäi d'Schoul- an de Sportkomplex zesumme gerechent sinn, sou d'Finanzschäffen Sam Tanson.

Eng vun de groussen Erausfuerderungen an der Stad Lëtzebuerg ass d'Mobilitéit. Do gi -wéi virgesinn- knapp 16 Milliounen Euro a Luxtram investéiert an ee vun de wichtegsten Investissementer am Beräich Mobilitéit geet an d'Bussen. D'Sam Tanson ënnersträicht, datt keng Dieselbusse méi kaaft ginn. Déi Gefierer, déi 2017 mussen ersat ginn, ginn dann duerch Elektro- respektiv Plugin-Busser ersat.

Déi Bussen hunn och e positiven Impakt op Mënsch an Ëmwelt. Iwwert ee Joer ginn 2.400 Tonnen CO2 gespuert a si maachen däitlech manner Kaméidi.

Fir de Sport si knapp 20 Milliounen am neie Budget virgesinn. Dovunner d'Halschent fir den neie Stadion op der Cloche d'Or:

E Projet, deen iwwer 60 Millioune kascht, am Hierscht 2019 soll fäerdeg sinn an zesumme mam Staat finanzéiert gëtt.