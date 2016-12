Xavier Bettel op Benelux-Visite an Tunesien (05.12.2016) Gemeinsam Visite vun den 3 Premiere vu Lëtzebuerg, der Belsch a vun Holland am nordafrikanesche Land.

Le Premier ministre, ministre d'Etat, Xavier Bettel effectue une visite en Tunisie les 5 et 6 décembre 2016 dans le cadre d'une mission conjointe avec ses collègues de Belgique et des Pays-Bas, Charles Michel et Mark Rutte. Il s'agit de la première mission conjointe à l'étranger des chefs de gouvernement du Benelux.

Le 5 décembre 2016, Xavier Bettel, Charles Michel et Mark Rutte ont rencontré le président tunisien, Béji Caid Essebsi pour une entrevue. Les discussions portaient notamment sur l'avancement du processus de transition politique en Tunisie ainsi que sur la situation politique et sécuritaire regionale. «La transformation démocratique de la Tunisie et sa stabilité sont vitales pour l'ensemble de la région. Cette visite est une marque de soutien des Premiers ministres du Benelux envers la jeune démocratie tunisienne.» a déclaré Xavier Bettel, qui détient actuellement la présidence du Benelux, lors d'un point presse à l'issue de la rencontre.

Par la suite, les trois Premiers ministres ont eu une entrevue avec le chef du gouvernement de la république de Tunisie, Youssef Chahed. Lors de l'entrevue, les Premiers ministres du Benelux ont assuré le chef du gouvernement tunisien de leur soutien pour financer des projets et programmes visant à améliorer l'emploi et à prévenir la radicalisation. «La Tunisie fait face à de nombreux défis, tant de nature sécuritaire que d'ordre économique.» a rappelé Xavier Bettel lors d'une conférence de presse, et de continuer: «Nous sommes venus en tant que partenaires et amis pour apporter notre soutien à la Tunisie et à son peuple.»

Lors d'une entrevue avec le président du parlement tunisien, Mohamed Ennaceur, ainsi que le groupe d'amitié Benelux du parlement et des présidents de commmissions parlementaires, les trois Premier ministres ont abordé le renforcement des relations entre la Tunisie et les trois pays du Benelux au niveau politique et économique. «Aujourd'hui nous devons plus que jamais soutenir la Tunisie et toute la région à entrer dans un cercle vertueux et renforcer la jeune démocratie tunisienne en contribuant à relancer l'économie et à renforcer la formation des jeunes.»

Lors du déplacement en Tunisie, les trois Premiers ministres du Benelux ont déposé une gerbe au mémorial du Musée Bardo en mémoire aux victimes de l'attentat terroriste du 18 mars 2015, qui avait cause la mort de 22 victimes.

Les Premiers ministres du Benelux ont ensuite rencontré les membres du Quartet du dialogue national, lauréat du prix Nobel de la paix 2015, qui a contribué de façon décisive à la construction d'une démocratie nationale pluraliste en Tunisie après la révolution du jasmin de 2011.

Xavier Bettel, Charles Michel et Mark Rutte ont en outre participé à un déjeuner avec des entreprises du Benelux, ayant des intérêts en Tunisie.