PISA steet jo fir de weltwäit gréisste Schüler-Vergläichstest, deen all 3 Joer gemaach gëtt.

D'OECD stellt um Dënschdeg de Moien d'Resultater vu PISA 2015 vir, zäitgläich mécht dat hei am Land um 11 Auer den Educatiounsministère.





Zu Lëtzebuerg sinn zejoert am Abrëll an am Mee 5'300 Schüler getest ginn an de 44 Lycéeën a Lycées technique, ëffentlech a privat. D'Sciencë stinn dës Kéier am Mëttelpunkt.

Weltwäit hunn an 72 Länner 540'000 Schüler matgemaach.