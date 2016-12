© afp

Franséisch am Cycle 1 aféieren, geet an déi falsch Richtung. Dat seet den SEW a kritiséiert domadder een Accord, deen den 8. November tëscht de Gewerkschaften SNE, AIP an dem Educatiounsministère ënnerschriwwe gouf. Et géif een hei einfach ouni Konzept un d’Saach erugoen, an eng Kakophonie an der Schoul provozéieren. Datt eppes misst um Plang vum Apprentissage vum Franséische geschéien, wier kloer, mee do virdrunner missten emol d'Objektiver ausgeschafft ginn.

Fir de Patrick Arendt, de President vum Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft, ginn et zwou Méiglechkeeten d’Franséisch am Cycle 1 z’integréieren a béid si net wierklech am Sënn vum Kand, mengt de Gewerkschaftler. Entweder et verpaakt een et als Schoulmatière. Dat wier awer verfréit. Et hätt een hei jo nach mat klenge Butzen ze dunn. Oder awer et setzt een op eng informell Manéier.



Patrick Arendt: Da mussen zwou Persounen do sinn. Da muss ee sinn, dee francophone ass, dass d'Kanner verstinn, dass si mat deem musse franséisch schwätzen, dass si och probéiere franséisch ze léieren, fir mat deem ze schwätzen a mir gesi beim beschte Wellen net, wéi dat an der Spillschoul soll fonctionnéieren. Fir elo hinzegoen an der Spillschoul an do ze soen, mir schwätzen elo mat de Kanner e bësse franséisch, d'Joffer fänkt op eng kënstlech Aart a Weis un bemol mat de Kanner franséisch ze schwätzen. Ech denke net, dass dat déi Problemer, déi mer hunn an eisem Apprentissage vum franséischen, dass dat déi Problemer ka léisen.



Op eng spilleresch Aart a Weis sollen d’Kanner d’Franséischt am Cycle 1 bäibruecht kréien, huet de Patrick Remakel vum SNE gemengt, nodeems den Accord ënnerschriwwe gouf. Och dat mécht an den An vum SEW kee Sënn.



Patrick Arendt: Ech menge wa mer elo einfach just higinn, an do hu mer och e bëssen de Verdacht, dass et dat soll sinn, dass mer vläicht e puer Liddercher oder e puer Gedichter mat de Kanner op franséisch maachen, ech mengen, d léieren d'Kanner sécher net franséisch. Da léieren se iergend eppes noschwätzen an da bréngt dat Ganzt guer näischt, dann ass et just fir d'Galerie.



Nach viru Jore wär een sech eens gewiescht, datt Lëtzebuergesch als essentiell Sprooch am Precoce an an der Spillschoul misst verstäerkt ginn. Well d’Kanner op däitsch alphabetiséiert ginn.



Patrick Arendt: D'autant plus, dass mer am Moment guer kee franséisch am éischte Schouljoer hunn. Wéi stelle mer eis dat vir? Mir maachen an der Spillschoul schwätze mer franséisch, da vergiesse mer et e Joer an da fänke mer am zweete Schouljoer erëm un. Ech gesi net, dass do soll wierklech e Suivi dohannert stierchen.



Et misst ee sech Gedanke maachen, wéi een d’Franséisch an der Schoul kéint verstäerken, och well ëmmer méi Lëtzebuerger Kanner regelrecht Angscht viru der Sprooch hätten. Léisungsvirschléi huet den SEW och keng. Vir d’éischt, misst een Diskussiounen féieren, wéi d’Sproochegewiichtung soll ausgesinn. Eréischt duerno, kéint een Konzepter ausschaffen.