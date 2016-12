Et goung dobäi ëm Recourse géint Uerteeler vum Tribunal administratif, wat virun allem Terrainen ugeet an d’Erlaabnis, fir dorop ze bauen oder net.

D’Riichter haten den eenzelne Parteien um Ufank vun der Sëtzung Froe gestallt zur sougenannter SUP, der “strategischen Umweltprüfung”, an zum Plan d’aménagement général vun der Gemeng. Där hiren Affekot huet probéiert, an engem Historique Äntwerten dorop ze ginn.

Verwaltungsgeriicht PAG Reisduerf / Reportage: Eric Ewald



Fir de Me Daniel Cravatte gouf et virum aktuelle Reisduerfer PAG kee valabel approuvéierten. No de leschte Wahle wären d’Bierger doriwwer informéiert ginn, dass et dowéinst keng Autorisatioune méi géif ginn, nodeems der virdrun “à tort et à travers” verdeelt gi wären. Dem Affekot vun der Gemeng no gouf doropshin e PAG-Projet ausgeschafft, deen dunn och ugeholl gi wär; “awer net valabel”, huet de President vum Geriicht bemierkt a bäigefléckt, dass d’Stad iwwer 25 Joer mat sou engem PAG gelieft hätt! De Me Daniel Cravatte huet nach betount, dass d’SUP gemaach gouf, wéi de PAG-Projet publizéiert gouf, an dass et keng Reklamatioun zu där Ëmweltpréifung gouf; d’SUP wär a sengen Aen och virum Unhuele vum PAG ze maachen.

E Vertrieder vum Inneministère huet preziséiert, dass mat Unhuele vum PAG gemengt wär, wann doriwwer ofgestëmmt gëtt. Et géif wuel eng Inkoherenz an deem Sënn ginn, dass de Reklamatiounsdelai bei der SUP méi laang ass wéi beim PAG; dat hätt awer ënnert dem Stréch keng Konsequenzen.

D’Affekote vun de Leit, déi geklot haten, hu sech an der Haaptsaach Froe gestallt iwwer d’Legalitéit vum Reisduerfer PAG, a si hu sech absënns dru gestouss, dass villes, wat virdrun ze bebaue war, et op eemol net méi war, well et dunn an der Gréngzon louch. Déi meescht Kritik koum vum Me Biltgen, deen, wat en Deel vu senge Clienten ugeet, eng Famill, vu “mauvaise foi”, vun zwou Moossen a vun Arbitraire vun der Gemeng geschwat huet. Vun engem Moment op deen aneren hätte ronn 3/4el vun der Famill hiren Terrainen an der Gréngzon geleeën, wat falsch wär, nodeems virdrun alles ze bebaue gewiescht wär. Reisduerf hätt bis den 1. Projet dozou kee PAG gehat, an zanterhier hätten d’Gemeng an de Ministère näischt méi gemaach. D’Gemeng géif alles blockéieren a sech domat ze vill amëschen, huet den Affekot gemengt.

Déi wichteg Uerteeler an dësem Kontext dierften an den nächste Woche falen.