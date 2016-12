Zwee Mol ass et zu Handgräiflechkeete komm, woubäi de Kontrolleur liicht blesséiert gouf, eemol ass et bei verbalen Attacke bliwwen. An allen dräi Fäll ass d'Police ageschalt a Plainte deposéiert ginn.



D'CFL soen, et wier en Zoufall gewiescht, dass et an enger Woch gläich dräi Tëschefäll gouf, an der leschter Zäit wier et éischter roueg an den Zich gewiescht.

Eng an déi nämmlecht Persoun ass un 2 vun de Virfäll schëlleg, eng Damm, déi Richtung Däitschland ënnerwee war ... an zu Tréier vun der Police matgeholl gouf.



Am drëtte Fall war d'Streck Richtung Déifferdeng (Frankräich) betraff.