Dat huet d'Cour d'appel en Dënschdeg am Nomëtten décidéiert. Aus den 8 Méint Prisong, déi de Mann an 1. Instanz kritt hat, goufen an zweeter nämlech 7.000 € Geldstrof.Am Oktober an am November zejoert hat de Pierre Peters zu Rëmeleng, zu Mamer an an der Stad en Depliant mam Titel "Allah'Akbar, Miséricordieux, Oh Gott!" a Bréifboîtë geluecht.An deem Depliant war ë.a. ze liesen, Zitat: "Dass d'Zerstéierung vun eisem Land op déi Mass Auslänner zréckzeféieren ass, do gëtt et absolut keen Zweifel."