Groupe Hôpitaux Schuman: Reportage Roy Grotz



De Spidolsgrupp Robert Schuman mat senge Sitten um Kierchbierg, der Zithaklinik op der Gare an der Ste Marie zu Esch regruppéiert eng 2.200 Salariéen an eng 250 Dokteren. Och wann den neie Spidolsplang nach an der Analys ass, sou bleift een net stoen a plangt fir d'Zukunft vun dëse Spideeler - mat enger neier Annexe um Kierchbierg an op der Gare, verschiddene Regroupementer an dem Zoumaache vun der Escher Ste Marie Enn 2021.Grouss Projeten, déi d'Responsabel vum Spidolsgrupp fuerderen ...

© HRS

... e Grupp, wou vum 1. Januar u mam aktuellen AMMD-Generalsekretär Claude Schummer och en neie Generaldirekter wäert en Charge sinn. Dat ass den Ament nach den Dokter Paul Wirtgen, deen op d'aktuell Regroupementer tëscht de Spideeler ze schwätze kënnt, wou natierlech och vill Personal muss plënneren.Et hätt een eng Dynamik entwéckelt, wou ee mat allen Acteuren zesumme plangt. Vum 1. Januar géif et och nach just een eenzege Conseil médical ginn. D'Delegatiounen aus de 4 originairen Haiser bleiwe bis zu den nächste Sozialwahle bestoen.Progressiv gëtt d'Ste Marie Spidol zu Esch zougemeet an d'Geriatrie mat hiren dann 90 Net-akut-Better kënnt op de Kierchbierg. D'komplett Personal gëtt iwwerholl. Dës Infrastruktur kascht 35 Milliounen, wouvunner de Staat 80% iwwerhëlt.Fir e Budget vu 17 Millioune gëtt iwwerdeems am Spidol um Kierchbierg d'Jugendpsychiatrie vergréissert, woufir de Chantier den nächste Mount ufänkt. Fir d'zoustänneg Gesondheetsministesch Lydia Mutsch ass dëst en iwwerfällege Sprong fir eist Land - et geet ëm Langzäithëllef an d'Schafe vun engen 30 Better fir dës concernéiert Jugendlech.