Fir eranzekommen, war d'Fënster vun engem Klassesall opgebrach ginn, et gouf e Pult ëmgehäit, Schief opgemaach an e Laptop geklaut.Den Onéierlechen, deen de Laptop geklaut huet, kann awer, mat aller Wahrscheinlechkeet, näischt domatten ufänken.De Laptop ass nämlech extra fir eng Schülerin, déi net gutt gesäit, ugefäerdegt ginn an huet dowéinst och eng speziell Software an eng Braille-Tastatur. En ass vun der Mark Lenovo an et ass de Modell ThinkPad.An der Schoul ass eng Auer fonnt ginn, déi bis ewell nach net konnt zougeuerdent ginn. Et ass awer méiglech, dass déi engem vum Léierpersonal gehéiert oder engem aneren, deen an der Schoul an an aus geet.