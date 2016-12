© RTL Télé Lëtzebuerg

Serie Rifkin: Kreeslafwirtschaft /Rep. Claudia Kollwelter



Fort vun der linearer Wirtschaft a Richtung Kreeslafwirtschaft - eng Transitioun, déi d'Firma Tarkett an hir Aarbecht integréiert huet. Net méi nëmme Produiten hierstellen, fir se ze gebrauchen an da fort ze geheien, mä gebrauchen, e puer mol recycléieren, fir se dann op en neits kënnen ze benotzen. D'Kreeslafwirtschaft ass eng vun de Mesure vum Rifkin senger Etude, a gëtt bei Tarkett grouss geschriwwen. Eng international Firma, déi och hei zu Lëtzebuerg e Site huet, an op Buedembelag spezialiséiert ass.

Fir méi genee ze sinn de Recyclage vum Buedembelag. Fir datt d'Kreeslafwirtschaft funktionéiere kann, gëtt et dem Myriam Tryjefaczka vun Tarkett no, en einfache Prinzip: d'Qualitéit vum Material. Dat bedeit, datt d'Material ëmweltfrëndlech soll sinn a keng Risike fir de Mënsch soll duerstellen.



Asammelen - triéiere - recycléieren a verwäerten. Dat sinn déi 4 Etappe vum Programm Restart, dee sech virun allem un d'Aarbechter riicht, déi de Buedem leeën.



Et ass e Partenariat vun deem béid Säite profitéieren. Cliente vun der Firma kënnen hir Produiten och do nees recycléieren a mussen net extra dofir bezuelen, sou d'Myriam Tryjefaczka.



An d'ass ee souguer nach méi wäit gaangen. E huet een nei Businessmodeller agefouert. Beispillsweis kënne Firmae respektiv Cliente Buedembeleeg bei der Firma Tarkett lounen.



