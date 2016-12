“Nieft der DNA gëtt et wuel keng 100.000 weider Beweiser géint d’Beschëllegt; ma et gëtt aner Indicen! ..."

"...An Dir musst d’Elementer géint déi 3 Condamnéiert aus 1. Instanz zesummeleeën!” Dat sot de Vertrieder vum Parquet général zu de Riichterinnen, um Ufank vu sengem Requisitoire am Appelprozess ëm den Iwwerfall, am Abrëll 2013, op eng Sécherheetsfirma zu Gaasperech.



Geriicht/Reportage vum Eric Ewald





E Vertrieder vum Parquet général, deen net mat sengem Requisitoire fäerdeg gouf: An 8 Deeg dierft dat de Fall sinn!

Um Dënschdeg sot hien, et wär falsch, dass aner Pisten net verfollegt gi wären; déi hätten awer näischt erginn. Sou wär d’DNA vun anere Männer mat weidere Spuere verglach ginn, ma déi hätten negativ Resultater bruecht. Zum Iwwerfall selwer wär ze soen, dass dobäi an op der Flucht op alles geschoss gouf, wat gewibbelt huet, mat der Intentioun, fir doutzemaachen. Déi professionell Brigangen hätten awer e puer Feelere gemaach; ë.a. hätte si eng Batterie an zwee Stëpp vu Bidone vergiess an DNA-Spueren dorop hannerlooss; nawell wär den Iwwerfall vun engem extrem gutt organiséierten, quasi militäresche Kommando duerchgefouert ginn. Fir d’Auteure wär et evident gewiescht, dass Alarm géif ausgeléist ginn, vu dass si 8 Minutten op der Plaz waren; deemno wär et am Virfeld scho kloer gewiescht, dass misst op Poliziste geschoss ginn.

Op ë.a. Kalaschnikow-Chargeuren, déi Méint nom Iwwerfall an der Belsch fonnt goufen, wären Nimm gesat ginn. Bei der Enquête wär och erausfonnt ginn, dass eng an déiselwecht Waff zwou Woche virdru bei engem aneren Iwwerfall an Holland an dono zu Lëtzebuerg benotzt gouf. D’Brigangen hätten och Saache misse maachen, déi se net virausgesinn haten, ë.a. well se enger Policepatrull begéint sinn. Wat d’DNA ugeet, kéint ee keng Parallellen zéien zur Affär vum Munnerefer Casino; och wär et falsch ze soen, dass 15 Leit déi Saachen ugepak hunn, op deenen DNA fonnt gouf.