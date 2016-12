© RTL (Archiv)

Dat huet d’Cour administrative elo decidéiert. Déi zweet Riichter hunn domat eng Decisioun vun deenen éischte vum Verwaltungsgeriicht gekippt, déi sech am Juli hannert de Refus vun der entspriechender Baugeneemegung gestallt haten.



D’Cour administrative ass an hirem Uerteel der Meenung, dass sougenannt “städtebauliche Bestimmungen”, déi den Duerfkär betreffen, net an der Gréngzon gëlle kënnen. Donieft géif eng maximal Déift vu 14 Meter all landwirtschaftlech Aktivitéit an enger Zone verte onméiglech maachen.



Buergermeeschter Carlo Muller.

Am Dezember 2014 hat de Mann eng entspriechend Demande beim Ëmweltministère eraginn. Am Mee zejoert hat d’Ëmweltministesch, ënner verschiddene Konditiounen, hiren Accord dozou ginn. 10 Deeg drop hat sech awer de Buergermeeschter vu Reckeng-op-der-Mess queesch gestallt.



Dat mam Argument, d’Déift vun de Ställ, sou wéi se am Plang stoung, géif d’maximal Déift vu 14 Meter iwwerschreiden, déi am PAG vun der Gemeng virgesinn ass. Dofir kéint hien net anescht wéi d’Baugeneemegung fir d’Hingerställ ze refuséieren, sou de Buergermeeschter vu Reckeng-op-der-Mess.

Zwee Méint no deem Refus vun der Gemeng hat de Bauer um Verwaltungsgeriicht Recours ageluecht géint déi Decisioun. D’Riichter vum Tribunal administratif haten och iwwert den Intressi fir z’agéiere vun enger Biergerinitiativ ze befannen, déi sech forméiert hat. De Bauer hat deen Interêt à agir kontestéiert, well 3 Membere vun där Biergerinitiativ net an der direkter Géigend vun de geplangten Hingerställ wunne géifen.



D’Riichter haten allerdéngs an hirem éischten Uerteel betount, dass zwee vun deenen 3 Membere vun der Biergerinitiativ an der Strooss wunnen, an déi d’Ställ mat enger Kapassitéit vun 13.000 Déiere komme sollten. Hir Haiser wären 390, respektiv 430 Meter dovun ewech. Och wär de Projet nëmmen eng 250 Meter vum Périmètre d’agglomération ewech, dem PAG no wären dofir awer op d’mannst 500 Meter néideg, ënner anerem wéinst méigleche Kaméidi- a Gerochsbelästegungen.



Haiser, déi also manner wéi en hallwe Kilometer vun den Hingerställ ewech wären, kéinten duerch sou Nuisancë belaascht ginn, soudass den Intressi fir z’agéiere vun zwee Membere vun der Biergerinitiativ, beluecht wär. Doriwwer eraus hätt och d’Biergerinitiativ selwer en Intérêt à agir, well si d’Intressie vun all hire Membere vertriede géif.