An der Ëmweltkommissioun vun der Chamber gëtt den Ament un der Ëmsetzung geschafft. Den Text ass sou wäit fäerdeg. Lëtzebuerg ass scho Virreider an deem Beräich an huet e Virsprong.



An awer soll d'Consommatioun vu Plastikstute bis Enn 2019 op 90 Tute pro Joer a pro Kapp erofgoen. 6 Joer méi spéit sollen et just nach 40 Tute sinn, déi ee pro Joer Opweises huet.



Et soll ee Plastiksverpackungen evitéieren, wann et geet a Sënn mécht. Recycléieren ass awer och wichteg. Et ass nach ëmmer ze vill Plastik an der normaler Dreckskëscht. Do soll een et an Zukunft méi einfach hunn, fir de Plastik ze recycléieren. Am ganze Land soll eng gréng Valorlux-Tut agefouert ginn, wou ee weider Zorte Plastik a Folien ka sammelen. Zum Beispill d'Folien mat deene Plastiksfläschen agepaakt sinn oder d'Verpackung vun Nuddelen oder enger Zalot.



Den Ament leeft e Pilotprojet mat der grénger Valorlux-Tut an zwou Gemengen. Bis den Abrëll d'nächst Joer soll et déi Tuten an engem gréissere Syndikat ginn. Bis Enn 2018 wëll een déi gréng Valorlux-Tuten am ganze Land agefouert hunn. Déi éischt Feedbacken sollen do och ganz positiv sinn, sou de Max Hahn.





De Max Hahn



Fir d'éischt geet et awer drëms Plastiksverpackungen ze evitéieren, wann et geet a Sënn mécht. Do ass jiddwer Eenzele gefuerdert. An de Supermarchéen ginn et beispillsweis geschielte Mandarinnen, déi a Plastikstute verpaakt sinn, ze kafen. Fir de Max Hahn sollt een esou Produiten einfach net kafen.





Max Hahn: Kee geschielten Uebst kafen



Déi ganz liicht an dënn Plastikstuten, déi een zum Beispill beim Uebst kritt, falen iwwregens net ënnert déi Tuten, déi an zwee Joer net méi dierfe gratis sinn. Déi sollen erlaabt bleiwen, fir datt net zum Beispill automatesch zu deenen scho verpaakte Produite gegraff gëtt.