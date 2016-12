Par Rapport zum Mount virdru goung et ëm 0,08% erop. D'Pëtrolspräisser hu liicht noginn.Nodeems et 2 Méint laang bei de Pëtrolsproduiten erop goung, ass fir den November nees eng Baisse ze notéieren an zwar eng vun 0,9%. Am meeschten noginn huet den Heizungsmasutt, da kënnt de Bensin an dann den Diesel. Par Rapport zu zejoert ass et bei de Petrols-produiten e Minus vun 3,7%.

Bei den anere Gidder an Zerwisser geet et dogéint liicht erop. Kleeder zum Beispill si par Rapport zum Oktober e bësse méi deier ginn. Dat selwecht gëllt fir Planzen a Blummen esou wéi fir Zerwisser, déi mat Kierper-Ästhetik zesummenhänken.

Bei de Liewesmëttel geet et präislech erop fir Gefligel a fir Preparatiounen op Basis vu Fësch, Mieresfriichten, Pizzaen a Quichen. An der Baisse ware frësch Friichten, verschidde Bäckerei-Produiten, Kallef- a Rëndsfleesch.

Allgemeng geet et bei de Liewesmëttel par Rapport zum Mount virdrun ëm 1,2 % erop. Déi hausgemaachten Inflatioun läit am November bei 0,8%, am Oktober waren et 0,7%.

Déi semestriell Moyenne vum Index geet vun 831,29 op 831,80 erop. Bei 831,84 Punkten erfält déi nächst Indextranche. Dat ass also net méi wäit.

Inflatioun / De Reportage vum Pit Everling



Au mois de novembre 2016, l’indice des prix à la consommation national, calculé par le STATEC, affiche une progression mensuelle de 0,08%. Les prix hors produits pétroliers augmentent de 0,13%, alors que ceux des produits pétroliers ralentissent de près d’un pourcent. Le taux d’inflation annuel se stabilise à +0,5%.L’indice du mois d’octobre 2016 en base 100 en 2015 se chiffre à 100,80 points. La moyenne semestrielle de l’indice raccordé à la base 1.1.1948 passe de 831,29 à 831,80 points. Une indexation des salaires et pensions sera déclenchée lorsque le seuil de 831,84 points sera dépassé.