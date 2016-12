De Laurent Mosar



An der Pressekonferenz gouf sech an der Haaptsaach mat der Kompetitivitéit vum Land beschäftegt huet. Do géif et grouss Critère ginn: gesond ëffentlech Finanzen, eng uerdentlech Simplification adminsitrative an eben e seriöe Progrès bei der Digitaliséierung. An do gouf et Kritik vum CSV-Deputéierten.

Et gutt Beispill ass de Gesetzprojet 7024, wou net nëmmen en Outsourcing, och an d'Ausland, vu Banken-Servicer, mä och vu Banken-Donnéeën virgesinn ass. Do stellt sech d'Fro wéi dat iwwerhaapt kompatibel ass, mat der Ambitioun vun der Regierung, Lëtzebuerg soll e Centre d'excellence ginn mat Top Datenzentren. Et géif een et awer net fäerdeg bréngen, datt déi Banken, déi hei sinn och hei hir Donnéeën stockéieren. Fir d'CS ass dat eng Bankrott-Erklärung.En Donneschdeg gëtt an der Chamber iwwer d'Kompetitivitéit vum Land diskutéiert. D'CSV wëll do Proposen a Motiounen presentéieren.