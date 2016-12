Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Wéi se de Mann net an de Café op der Place Guillaume eragelooss hunn, ass hien nawell queesch ginn. D'Police gouf geruff. De Keele-Begeeschterten huet och fir d'éischt gefollegt.Wéi d'Beamte kuerz Zäit méi spéit nach eng Kéier op d'Plaz geruff goufen, war et virun der Dier vum Café zu enger Kläpperei komm. D'Police huet de Mann mat op de Büro geholl, fir sech am Arrest auszeschlofen.