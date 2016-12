© Nico Graf

De Grond fir d'Noutgruewungen ass, dass Archeologe Kelleren, Maueren an Iwwerreschter vun enger Schmadd fonnt hunn.

D'Mëttelalter-Spezialistin Christiane Bis explizéiert, dass een eng ganz Rëscht Kellere fonnt huet, déi Minimum bis an d'16. Joerhonnert op där Plaz bestanen hunn. Bei engem gesäit ee relativ genee, dass dee bei engem grousse Brand ugangs dem 16. Joerhonnert zerstéiert ginn ass. Aner Kelleren hunn nach bis an d'19. Joerhonnert fonctionnéiert. Dann ass och nach eng Mauer fonnt ginn, déi relativ wäit an d'Déift erof geet, wéi wäit weess een awer nach net, d'Archeologen op der Plaz hunn nach net esou déif gegruewen.



© Nico Graf



Dann huet een och nach e Keller fonnt, deen direkt an de Fiels eragebaut ginn ass. Besonnesch un dësem Keller ass, dass do fréier eng Schmadd dra war.

Fir d'Chistiane Bis weisen dës nei Ausgruewunge matzen an der Stad, dass net nëmmen am Gronn oder ausserhalb vun der Stad mat gliddege Materialie geschafft ginn ass.





Archeologin Christiane Bis



© Nico Graf

D'Festungs-Archäologen hoffen nach ëmmer, an där Géigend an der Stad genee erauszefanne wéi den Iwwergang verlaf ass, vun der Buerg um Bock an Direktioun mëttelalterlech Virstad a Stad.