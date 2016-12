© RTL Télé Lëtzebuerg

An engem Joer gëtt et eng direkt Zuchverbindung op Düsseldorf. Den zoustännege Minister François Bausch huet e Mëttwoch de Mëtteg an der Froestonn un d'Regierung Präzisioune ginn, op d'Fro vum LSAP-Deputéierte Roger Négri, iwwert déi nei Zuchverbindung.

Den 10. Dezember 2017 fiert den éischten Zuch. 3 an eng hallef Stonn vu Lëtzebuerg aus bis op Köln wäert e brauchen, knapp 4 Stonne bis op Düsseldorf. Déi provisoresch Horairen sti schonn, sot de François Bausch e Mëttwoch de Mëtteg. Moies um 6.12 Auer geet et dohin an am Nomëtteg um 13.50 Auer nees zréck.





De François Bausch



Sou hätt een dann erëm e Fouss an der Dier. Mir kommen an engem Joer nees op d'Landkaart vum ICE-Netz, sou de Minister Bausch. Dat wär gutt.

D'Verbindung gëtt mat Lëtzebuerger Material gefuer. Et soll och Verfleegung ginn, e Chariot mat Gedrénks a Kaffi.