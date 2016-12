Dës Ariichtung mat hirem Verwaltungssëtz zu Uewereesbech bei Housen ass mëttlerweil Faillite. Ma d’Kritiken un der Betreiung haten et bis op d’Geriicht gepackt: Kanner vun 12 Joer mam Kapp an d’Toilette stiechen, ee Kand mat Brout a Waasser een Dag laang an ee kale Raum, deen an der Konstruktioun ass, aspären, als Strof, well et sech net geschéckt huet.

Esou Praktike kruten zwou Educatrice vun der Jugendhilfe zu Daileiden (D), direkt hannert der Lëtzebuerger Grenz am Rheinland-Pfalz, reprochéiert. Eng Fra vun 30 Joer gouf zu 1.000 Euro Geldstrof veruerteelt. Sollt si déi nächst zwee Joer awer net stroffälleg ginn, muss si d’Suen net fir ee gudden Zweck ausginn. Déi zweet Educatrice vun 25 Joer gouf zu 400 Euro Strof veruerteelt, déi si un eng sozial Ariichtung muss ginn.Datt d’Uerteel esou mëll ausgefall ass, hänkt och mat der finanzieller Situatioun vun de béide Fraen zesummen. Béid sinn net gutt gestallt, an et gouf nogewisen, datt si ënnert extremen Drock hu misste schaffen. Dacks hätt et u Kompetenz an u Maturitéit gefeelt, fir d’Kanner, déi schwéier z’erzéien sinn, z’encadréieren.