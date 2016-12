© RTL Télé Lëtzebuerg

An der Chamber gouf e Mëttwoch de Mëtteg de Reajustement vum Mindestloun gestëmmt.



Et ass eng kleng Hausse, kee géif sech elo dofir bretzen, huet et e Mëttwoch an der Chamber geheescht. Fir de Marc Baum vun déi Lénk ass dat kee grousse Sprong an et geet an den Ae vun déi Lenk och net wäit genuch. Mat där Meenung géing een och net eleng do stoen. Och d'Gewerkschaften, d'Caritas an d'Salariatskummer huet an hirem Avis doropper higewisen, sou de Marc Baum. Trotz allem wier et eng kleng Verbesserung an dowéinst hätten déi Lenk um Mëttwoch dofir gestëmmt.





De Marc Baum



All zwee Joer gëtt de soziale Mindestloun iwwerkuckt an - wann d'Regierung wëll, per Gesetz - un d'Lounentwécklung ugepasst. Och de Minister Nicolas Schmit klappt sech fir déi 1,4% net op d'Schëller et hätt een de Leit dës Sue geschëlt an si hätten déi absolut verdéngt.





Nicolas Schmit: "Klappe mir net op d'Schëller"



Dat si Brutto-Chifferen, sot de Gast Gibéryen vun der ADR. Sozial Laaschten, Krankeversécherung, Fleegeversécherung a minimal Steiere ginn nach of. Et kéint ee wierklech net vun enger massiver Erhéijung schwätzen. D'Staatsbeamte géifen zum Beispill méi bei der Iessenszoulag bäikréien, netto. Wann ee kuckt wat hei am Land alles ausgedeelt gëtt, dann ass dës Erhéijung nëmmen eng Drëps fir déi betraffe Leit, sou de Gast Gibéryen. De Politiker vun der ADR stellt och d'Fro: Wat kann een sech fir 22 Euro de Mount weider leeschten?. Bedenke misst een och, datt duerch TVA-Erhéijung vun der Regierung d'Leit vill méi verluer hunn, wéi déi Grimmel, déi se elo beim Mindestloun géinge bäikréien. Fir de Gast Gibéryen ass et gutt, dass de Mindestloun ugepasst ginn ass, ma et soll elo awer keen an d'Chamber kommen an sech op d'Schëller klappen.



De Mindestloun kréien hei am Land 46'000 Leit, ronn 12% vun de Salariéen.

All 60 Deputéiert an der Chamber hu fir déi Upassung gestëmmt.