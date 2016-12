An de Lycéeën, ass dës Woch d'Woch vum Anti-gaspillage an der Alimentatioun. Dat Ganzt steet ënnert dem Slogan “Manger bien, c'est jeter moins“.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Dat ass eng Themewoch, organiséiert vum Landwirtschaftsministère an dem Educatiounsministère, an där d'Schüler sollen drop opmierksam gemaach ginn, wéi si kenne mathëllefen, fir an hirem Alldag manner Liewensmëttelen ze verschwenden. Dat Ganzt steet ënnert dem Slogan “Manger bien, c'est jeter moins“ a soll net nëmmen eng Sensibiliséierungscampagne sinn.





"AntiGaspi"-Woch an de Lycéeën / Rep. Katarina Ivesic



Et soll och an de Kantinne vun eise Schoule vun elo un duerchgezu ginn. Vun dëser Woch un, wäerten d'Iessensreschter méi verwäert ginn. Dat heescht konkret, dass zum Beispill Zoppe mat de Rechter vum Geméis vum Dag virdru gekacht ginn an alles, esou wäit et méiglech ass, de Gesetzer vun der Hygiène entsprécht. Dat heescht, dat wat nach ka verwäert ginn, och verwäert gëtt.

Et ass esou, dass d'Kantinne vun engem Service vum Educatiounsministère, Restopolis, geréiert ginn. Do ass et esou, dass esouwuel bei de Kantinne mat eegenem Personal, wéi och bei deenen aneren Soumissioune mat ganz detailléierte Cahier des charges gemaach ginn, sou d'Responsabel vu Restopolis, Monique Ludovicy.

An der Moyenne, gëtt 6% vum Iesse wat produzéiert gëtt, ewechgehäit. Fir d'Monique Ludovicy ass dëst e normale Wäert, wann een bedenkt, dass een ni weess wéi vill Leit pro Dag an d'Kantinnen iesse kommen. Bei Precoce, Kliniken oder Altersheemer hätt een eng genau Zuel, wéi vill Iesse pro Dag gebraucht ginn an dowéinst géingen do och manner Iessensreschter ufalen.

Ma mat de Projeten, déi elo am gaange sinn, ass d'Madame Ludovicy optimistesch, fir dat op 4% erofzedrécken.

Fir dass d'Leit och alles iessen, muss natierlech och dofir gesuergt sinn, dass gutt gekacht gëtt.

En anere Volet vum Projet, ass dass Restopolis sech dofir intresséiert, wat d'Leit gär hunn. Wann een eppes géing kachen, wat kee Mënsch gär huet, wier et normal, dass et an d'Poubelle flitt. D'Kichechefe maachen dofir Evaluatioune vun de Menüen an et gi Statistiken doriwwer wat d'Léit gären iessen a wat net.

Wat och nach virgesinn ass, ass d'Reservation optionelle. Dat heescht, dass ee säin Iessen am viraus ka bestellen. Dat kann een elo schonn an enger hallwer Dose Gebaier maachen, ma dat soll an Zukunft an all Gebai méiglech sinn.

Alles wat awer iwwreg bleift, sief dat Offäll, déi beim kachen entstinn oder Iessensreschter, ginn agesammelt a ginn an eng Biogasanlag gefouert fir dass do ka Gas draus gemaach ginn.

Méi Infoen iwwert d'Themewoch "AntiGaspi", fann der um Site vu Restopolis.