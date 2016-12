Et goung natierlech ëm d'Emissioun vum 3. Oktober an d'Interview-Sequenze mam Enrico Lunghi op RTL Télé Lëtzebuerg.De Service "Audit & Compliance" vun RTL Group hat de Virfall jo intern gepréift. De Rapport vun deem internen Audit gouf dem Verwaltungsrot um Mëttwoch presentéiert.De Conseil vun CLT-UFA begréisst, datt de Virfall esou séier ënnersicht gouf. Dat géif weisen, datt d'Direktioun d'Suerge vun der Redaktioun ganz eescht hëlt an och Konsequenzen aus deem Eenzelfall zitt, fir d'Onofhängegkeet vun der Redaktioun ze garantéieren.Bei RTL Lëtzebuerg soll en neien Ethik-Aarbechtsgrupp agesat ginn. Dëse soll garantéieren, datt d'Redaktiounen onofhängeg kënne schaffen, an e soll sensibel Emissiounsinhalter bewäerten.D'Decisiounsprozesser solle mat de Responsabele vum Programm, a Koordinatioun mat auslänneschen Entitéite vun RTL Group, iwwerpréift an noutfalls verbessert ginn.An dann ënnersträicht de Conseil och nach, datt d'Redaktiounen ausschliisslech no journalistesche Grondsätz decidéiere sollen. Externe Versich, fir Afloss ze huelen, an Aschüchterunge géintiwwer Journaliste géing een net noginn.

In der heutigen Sitzung vom 7. Dezember 2016 hat der Verwaltungsrat (Conseil d'Administration) der CLT-UFA die Ereignisse und Entscheidungen rund um die Ausstrahlung der Interviewsequenzen mit Enrico Lunghi auf RTL Télé Lëtzebuerg (Sendung Den Nol op de Kapp vom 3. Oktober 2016) besprochen. Grundlage der Diskussion im Verwaltungsrat war eine Präsentation der internen Prüfung durch die zuständige Abteilung Audit & Compliance der RTL Group.

Hierzu stellt der Verwaltungsrat der CLT-UFA fest:

- Wir haben die wesentlichen Ergebnisse der internen Prüfung zur Kenntnis genommen und begrüßen, wie rasch die Vorgänge geprüft wurden. Dies belegt, dass die Unternehmensführung die von der Redaktion vorgebrachten Sorgen sehr ernst nimmt und Konsequenzen aus diesem Einzelfall zieht, um die Unabhängigkeit der Redaktion sicherzustellen.

- Wir begrüßen die Entscheidung, eine neue Ethik-Arbeitsgruppe bei RTL Lëtzebuerg einzusetzen. Diese hat das Ziel einer ständigen, redaktionsübergreifenden Selbstkontrolle sowie einer einheitlichen Bewertung von sensiblen Sendungsinhalten. Darüber hinaus werden die Programmverantwortlichen von RTL Lëtzebuerg in den kommenden Wochen – auch im Austausch mit Einheiten der RTL Group im benachbarten Ausland – die Entscheidungsstrukturen und -prozesse bei RTL Lëtzebuerg überprüfen und gegebenenfalls verbessern.

- Wir bekräftigen, dass wir externer Einflußnahme oder Einschüchterungen unserer Journalisten nicht nachgeben. Unsere Redaktionen sind in ihren Entscheidungen ausschließlich journalistischen Grundsätzen verpflichtet.





Prise de position du Conseil d'administration de CLT-UFA

Lors de sa réunion du 7 décembre 2016, le Conseil d'administration de CLT-UFA a discuté des évènements et décisions liés à la diffusion de séquences de l'interview de M. Enrico Lunghi sur RTL Télé Lëtzebuerg (émission Den Nol op de Kapp du 3 octobre 2016). La discussion du Conseil d'administration s'appuyait sur la présentation de l'audit interne réalisé par le département Audit & Compliance de RTL Group.

Suite à cette discussion, le Conseil d'administration a déclaré :

- Nous avons pris connaissance des principaux résultats de l'audit interne et saluons la rapidité avec lequel il a été mené. Ce dernier a montré que la direction prend très au sérieux les préoccupations qui ont été exprimées par la rédaction, et qu'elle a tiré les conclusions de ce cas isolé pour assurer l'indépendance de l'équipe rédactionnelle.

- Nous saluons la décision de créer un groupe de travail dédié à l'éthique au sein de RTL Lëtzebuerg. Ce dernier a pour but de garantir un autocontrôle continu de l'ensemble des équipes rédactionnelles, et d'assurer une évaluation homogène des contenus sensibles au niveau des programmes. De plus, il a été décidé que les responsables des programmes de RTL Lëtzebuerg procèderont, dans les semaines à venir, à une révision et, le cas échéant, à une optimisation des structures et procédures décisionnelles au sein de RTL Lëtzebuerg, notamment dans le cadre d'échanges avec les filiales de RTL Group opérant dans les pays voisins.

- Nous réaffirmons qu'aucune tentative d'influence ou d'intimidation extérieure de nos journalistes n'est acceptable. Seuls les principes journalistiques régissent la prise de décision de nos équipes de rédaction.