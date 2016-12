An der Märrei um Knuedler gouf um Mëttwoch am fréien Owend eng Konventioun mat 12 Stater Kierchefabrécken ënnerschriwwen.

D'Lydie Polfer



Domat goufen, wéi d'Stater Buergermeeschtesch betount huet, Aarbechte vun iwwer engem Joer ofgeschloss. D'Lydie Polfer sot nom Ënnerschreiwe vun deene Konventiounen, déi d'Kathedral, Bouneweg, den Cents, Zéisseng, Clausen, Dummeldeng, d'Gare, de Gronn, Hamm, de Lampertsbierg, d'Millebaach, d'Neiduerf, d'Méchels- a Weimerskierch ëmfaassen, datt d'FAbrécken sollen unerkennen, datt d'Kierchen der Stad gehéieren an datt d'Gemeng déi Kierchen dann dem Fong zoukomme léisst, dee soll geschafe ginn duerch dat neit Gesetz.

D'Lydie Polfer (2)



Vü dass et 19 Kierchefabrike mat 23 Kierche gëtt, hunn der 7 net ënnerschriwwen, an zwar Beggen, de Belair, Gaasperech, Hollerech, Märel, de Pafendall an de Rollengergronn. D'Stater Buergermeeschtesch sot, datt eng Rei vun deene Fabrécken d'Iddie vum Syfel matgedroen hätten. Déi hätten dat och schrëftlech matgedeelt.

D'Stater Gemeng schéckt déi Konventiounen elo an den Inneministère a waart of, wéi et um Niveau vum Gesetz weidergeet; d'Konventioune kommen donieft nach an de Gemengerot, sou d'Lydie Polfer.